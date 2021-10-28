基隆捷運引發台北市長柯文哲、交通部長王國材、基隆市長林右昌「三長會戰」，林右昌嗆柯撈過界且因柯的關係遲未定案。而與林右昌皆被看好是2022台北市長人選的北市副市長黃珊珊28日發文反擊，林右昌上任到現在路線都還未定，更遑論開工？這已影響到民生汐止線，哪不關北市的事？

黃珊珊表示，她在當議員時，都一直爭取2條捷運線，1條是東環段，1條就是民生汐止線，柯上任後，她也多次質詢，終於民生汐止線停頓9年後重做環評（原先民生西路段環評沒過），但是東環段反而超車先完成核定，很快就會進入細部設計與施工。

黃珊珊說，她到市府工作後，一樣非常關心這2條路線，但都因基隆輕軌（捷運？）一直未定案，規畫路線又與民生汐止線部分重疊，基隆輕軌與台鐵共用軌道等問題，大大影響民生汐止線的效益，最後上次中央會議後，新北市也將汐止民生線部分修正為「汐東線」，自汐止到東湖站轉接文湖線，民生汐止線的命運又變得更加坎坷了。

黃珊珊說，基隆輕軌已喊7、8年，路線的規畫變化更大，效益評估無法定案，變來變去、懸而未決的結果，影響民生汐止線也命運多舛，林右昌上任到現在路線都還未定，更遑論開工？這已影響民生汐止線沿線數十萬雙北市民的權益，只與基隆有關？不關北市的事？

她說，首長會議記錄很清楚，基隆捷運路線與台鐵共軌問題未解決，不管花誰的錢，都是台灣人民的納稅錢，沒有人要噴口水，人民期待大家負責任的先把事做好吧，並強調「交通建設本不該有顏色更不該分區域，藍綠都要搭捷運」。