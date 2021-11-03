反萊豬公投即將於下個月登場，行政院長蘇貞昌日前表示，如果CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)的11個會員國都接受豬肉進口，「我們卻說我們不要，但我們還想加入，這就等於不可能。」對此，反萊豬公投領銜人、國民黨立委林為洲昨(2日)晚間在臉書指出，此說詞更是令人疑惑，「美國已於2017年退出CPTPP，進口萊豬跟加入CPTPP有何關聯性？」

蘇貞昌日前在立法院接受備詢時指出，開放符合國際安全標準的萊豬進口，這個做法不但是保護國人健康、符合國際科學標準，也要證明我們是遵守國際規範的國家，這樣才能進入國際經貿體系，「譬如CPTPP，這11個會員國也都接受豬肉進口，我們卻說我們不要，但我們還想加入，這就等於不可能。」

林為洲在臉書直言，近期民進黨紛紛將「反萊豬」與「反美豬」劃上等號，直指反萊豬公投可能影響台美關係進一步發展，然而台灣早已進口美豬20年有餘，而且在公投主文上也清楚寫明，「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精(萊克多巴胺等乙型受體素)豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」他強調，從來不反對美豬，阻擋的是全球各地含萊克多巴胺的豬肉製品進入台灣。

林為洲進一步指出，國民黨執政時期也曾面臨來自國際的外交壓力，但在「牛豬分離、內臟不進、三關五卡」等原則和把關措施下，國民黨始終在外交利益、民眾健康、產業生計這三方面求取平衡，台美關係也未因此走下坡，而蘇貞昌院長一席，台灣反對萊豬進口，就無法加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的說詞更是令人疑惑，「美國已於2017年退出CPTPP，進口萊豬跟加入CPTPP有何關聯性？」

最後林為洲直言，不管找多少理由，民進黨傷害民眾健康的事實都不容抹滅，在捍衛人民食安的良知下，沒有妥協空間。