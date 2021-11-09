民進黨立委鍾佳濱今日於立院議場，針對屏東恆春醫療問題質詢行政院長蘇貞昌，未料蘇貞昌不買單還針對鍾佳濱的需求反嗆，推測恐是跟民進黨明年屏東縣長候選人支持有關。

明年即將舉行2022地方選舉，民進黨內有意角逐屏東縣長人選，包括鍾佳濱、立委周春米、莊瑞雄等3人。而鍾佳濱、周春米同屬新潮流系，莊瑞雄則是英系。

鍾佳濱今日質詢指出，今年10月26日蘇貞昌視察恆春旅遊醫院新建大樓進度，還當場指示要提早完工，但目前醫院編制醫師、護理師等人員仍欠缺。蘇貞昌反問「你怎麼知道這些缺額？」鍾佳濱說「醫院院長告知的」，蘇貞昌當場冷回「院長為何不跟衛福部提要求？」

鍾佳濱碰了一鼻子灰，但仍繼續詢問「偏鄉醫療院所醫師面臨青黃不接，是否有機會在高雄中山大學設立學士後醫學系，讓南部大學有公費醫師，到恆春半島的醫院服務？」蘇貞昌表示，這是全國偏鄉都有的問題，但若中山大學籌備完成就可以招生。

鍾佳濱指出，偏鄉醫院的公費醫師目前面臨青黃不接，會有5年沒有公費醫師的空窗期。蘇貞昌回應，一方面應該來增加後續醫師，一方面要推動遠距醫療。

鍾佳濱說，恆春旅遊醫院有醫師、護理師不足問題，希望中央能協助留住醫師、護理師，也幫忙補助護理系學生實習生活補助等費用。未料蘇貞昌反問「這是恆春醫院新的院長還是舊的院長跟你說的？你會知道這麼多，一定是院長跟你說的。」

蘇貞昌接著開嗆「恆春醫院新院長剛來沒多久，我對他很不高興，上次我下去視察，一個發包拖了一年多，叫他顧好自己的業務比較重要。」

蘇貞昌還加碼嗆鍾佳濱，現在還有個做法是遠距醫療，上次我去屏東旭海視察，你還沒去咧。當天現場就可以遠距到高雄榮總，若未來能產生效果，重要性大過駐地醫師人數。

鍾佳濱只得轉移話題說「那護理師需要本人當場服務，是否能支持？」蘇貞昌反嗆「我不會一下子就答應，若恆春院長說想要幾個人力我就給幾個，不如他把自己發包跟工程業務辦好，把遠距醫療做好。」

鍾佳濱只好繼續問，若恆春增建實習旅館出租供醫事人員住宿，是不是中央可以協助？蘇貞昌繼續嗆「恆春院長很會算，要做宿舍就好好做宿舍，要做旅館就做旅館，要做什麼要說清楚，否則會亂。」鍾佳濱今日的提案，等同多數遭蘇貞昌以「不滿恆春院長」為由，一一駁回。