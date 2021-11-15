明年縣市首長選戰，台北在市長柯文哲屆滿後，選戰成為外界關注焦點，資深媒體人黃暐瀚認為，台北市長選戰恐上演「三腳督」戰況，如果台北市副市長黃珊珊參選，加上民進黨在台北市有3成5到4成的基本盤，藍委蔣萬安的選情恐危險了。

黃暐瀚今（15日）其主持的網路節目「POP撞新聞」上表示，2018年台北市長選舉，國民黨派出的丁守中得票率為40.82%，柯文哲得票率為41.07%，前立委姚文智為17.28%，這個得票結果會讓有些人覺得民進黨在台北支持度只有約18%而已，但這種想法「大錯」。

黃暐瀚指出，民進黨在台北的基本盤大約為3成5，但國民黨的基本盤已萎縮到4成起跳，國民黨2014年推派國民黨副主席連勝文，當時連勝文得票率為40.82%，而丁守中也是40.82%，代表國民黨在台北市基本盤掉到4成；至於民進黨方面，行政院長蘇貞昌2010參選台北市長拿到43.81%的得票，黃暐瀚直言，所以民進黨在台北市的盤面，弱一點3成5，強一點4成3。

對於2022北市長選戰，黃暐瀚認為，黃珊珊一定會出來參選，因為民眾黨在台北有市議員候選人，黃珊珊一定要撐住民眾黨在台北市的「小雞群」，母雞雖然不一定當選，可是母雞帶大家衝，至少市議員能當選，在這種情形下，若讓黃珊珊拿到很多的票，且民進黨在台北市本來就有3成5到4成的基本盤，蔣萬安當然危險了。

至於衛福部長陳時中是否會參選2022，黃暐瀚認為，陳時中參選直轄市長選戰，最有可能的地方是台北市，但在總統蔡英文手握六都徵召權後，陳參選桃園的可能性較為高；黃暐瀚解析，陳時中身為台北市牙醫師公會理事長，本命區也在台北，不用民進黨徵召，就可以出來宣布參選，但如果蔡英文指定陳時中選桃園，或是其他地方，情形就會不一樣了。