「COP 26不是蔡政府『漂綠』的平台！」2021年聯合國氣候變化大會（COP 26）甫落幕，國際間的氣候治理重點已在擬定「2030年減排目標」，台灣卻仍停留在「2050年淨零排放」。綠色和平與青年團體今（15）日在總統府前站上肥皂箱，誦讀COP26期間蒐集來超過300張來自民眾的明信片，上頭寫滿台灣民眾對淨零的期許、對制定有效碳定價的迫切需求；並提醒總統蔡英文：台灣仍缺乏有效碳定價，要達成「2050年淨零排放」是不可能的。

綠色和平、台灣青年永續發展協會TYSDA、台大氣候行動社今日前往總統府前，將COP26期間蒐集來超過300張來自民眾的明信片一一誦讀，再貼上淨零之路看板，貼成「CO2$」有效碳定價的符號，與會者表示這正是台灣達成2050淨零的最佳解答。

綠色和平專案主任鄭楚忻表示，這次聯合國氣候變化大會期間，綠色和平看到總統蔡英文第2次重申台灣2050淨零排放的決心，行政院長蘇貞昌8月時要求環保署積極辦理「溫管法」修法，並納入「2050年淨零排放」的喊話。但是從4月22世界地球日至今已經將近7個月，蔡政府甚至無法訂出有效的碳定價，綠色和平要告訴蔡政府：「碳定價已不只是環保團體和企業的倡議，是連街頭民眾都支持的台灣減碳必經之路！」此前11月1日時綠色和平陳情抗議時，行政院承諾將安排行政院、綠色和平與環保署會議，但之後只收到環保署內容虛無的官腔式答覆。「COP 26不是政府漂綠的平台，民眾都希望政府落實有效碳定價等政策行動，可惜政府連簡單如會議碰面都缺乏行動。」

台灣青年永續發展協會的理事長蔡文培表示，2050淨零排放是青年世代非常肯定的政策，但對青年不是口號，是需要面對的未來，希望相關單位能積極與青年及民團對談。

台大氣候行動社的代表張榮廷表示，唯有讓身為碳排放源的企業和相關部門對其產生的碳排放付出相應的代價、透過「以價制量」的經濟學手段從源頭減少碳排放，方能使台灣更符合國際淨零排放的趨勢和做法。