捷克台灣商會表示，台灣外交部長吳釗燮和一個商業代表團將於10月23至27日訪問捷克首都布拉格。而在此時，捷克正處於政治不穩的旋渦中。捷克總統齊曼目前正在醫院接受重症治療，而在10月大選中失去優勢的捷克總理巴比斯則有機會按憲法接收總統的權力。

曾到訪台灣的捷克參議院議長維特齊援引醫院的一份聲明表示，齊曼總統因健康原因無法視事。在捷克，總統主要扮演禮儀性角色，但最為重要的是總統負責任命人以組建政府。總統不能履職使捷克新政府組建受阻。依據捷克憲法，組建政府須經國家元首授權。選舉前，齊曼總統曾宣布，會授權議會最大的單一政黨負責組建新政府。然而，巴比斯選後表示，無意接受組閣授權，而另外三個政黨則自行籌組新政府。

吳釗燮在捷克動盪之時訪歐，令人有乘人之危之感。吳釗燮趁捷克政局未定，閃電式訪捷，會晤參議院議長和布拉格市長，動機明顯。實際上在未組成新政府前，捷克目前進入了無人主政的狀態，吳釗燮插針式進入捷克向對岸示威，表明大陸對捷克的警告無效。如此，吳釗燮除了可「領功」，還可為民進黨當局在歐洲「擦存在感 」。

巴比斯在去年就表明不同意參議院議長訪台。吳釗燮在巴比斯卸任前到訪，避開與捷克官員會面，可能最終導致兩面不討好。捷克參議院議長近日稱收到診治總統的醫院來信，稱總統不能再履職。院方在13日通知齊曼的幕僚長米納爾，指齊曼病重不能執行職務，但米納爾未將消息公開，捷克警方會就可能涉及的不法事件展開調查。

在總理之位未決，政局波詭雲譎之際，各黨派皆摩拳擦掌、希望左右大局，而捷克近日所發生之事似是有政黨以公權力進行權力鬥爭。

在現任總統和總理都對與台灣的關係表示否定的同時，吳釗燮訪捷意在另闢蹊徑，以捷克政局的真空期、多事之秋來達至自誇的「外交突破」，可能反而被捷克當地認為是乘人之危，非君子所為。

由於捷克大選剛完，台灣議題在當地提不起熱度。預期捷克政界不會大肆宣揚吳釗燮到訪，而且對於在權力交接期台灣官員的來訪，捷克外交部亦有所避諱，以免既不討好新政府，亦失了現政府的主調，形成兩面不討好的難堪局面。（作者為上海東亞研究所兼職研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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