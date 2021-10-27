華爾街日報報導，台灣約8萬名役男、近220萬名後備軍人「準備不足且士氣低落」，並引述台灣民眾的經驗談，指稱台軍無力抵禦中共人民解放軍，對此台灣國防部長邱國正卻僅軟趴趴回應「台灣沒有草莓兵」。

其實華爾街日報只是講了冷笑話，還赤裸裸洩漏台灣防衛弱點，報導指稱的台灣年輕人從軍意願低落，成年男子不想打仗，都是直白的老實說，還圈點弊案削弱戰力，這些大家心裡有數卻不能明講的「機密」，讓美國媒體大剌剌披露，顏面盡失的不只是台軍，而是緊抱美國大腿的民進黨政府。

盤整華爾街日報的報導，其實意旨和拜登政府一致，都是升級版的台灣牌，拜登政府面對內外交迫的經濟危機，積極尋求和大陸對話，年底更將進行視訊拜習會，卻同時更加大力道對台灣牌搾汁擠肉，拜登重申會協助防衛台灣，布林肯鼓吹讓台灣參與聯合國，華爾街日報評析台灣軍力的「冷笑話」，只是給美國介入台灣問題合理化，希望台灣增加更多軍事預算購買美國武器的敲邊鼓。

面對美國媒體如此「羞辱」台軍，除了邱國正的軟回應，整天叫戰的綠營更一片寂靜，「勇敢的台灣人」、「有志氣的覺青」，難道不應該到AIT抗議，而美軍不是派了綠扁帽部隊協訓台軍，五角大廈不也應該出面指正華爾街日報，強調美軍調教的軍隊，不可能戰力如此不堪，而依照華爾街日報的陳述，台灣豈不形同讓美軍丟光臉的阿富汗，根本是扶不起的阿斗。

華爾街日報的冷笑話，只能說是令人啼笑皆非的老實樹，仍然落入一貫的西方媒體視角，若非大陸極速「航空器」的震撼，美國長期以來根本鄙視亞洲軍力，壓根認為非要美軍保護不可，非得靠美國武器才足以防禦，更明目張膽將亞洲海域納入「領海」，三不五時就派航母打擊群橫行，還呼朋引伴「自由航行」，豪不掩飾想重演19世紀殖民霸權企圖，事實上東南亞都已不買美國的帳，乖乖牌只剩日本和台灣，民進黨政府更比美國州政府還聽話，對華爾街日報的羞辱溫馴至此，台灣民眾除了感覺丟臉，更不希望戰爭真的發生。

華爾街日報的冷笑話，不也應該是種醍醐灌頂，以現行的兵役制度和訓練模式，台軍的應戰能力甚至不如自衛隊等級，這是冷笑話的真面目，既然外媒都將台軍戰力攤在紙上，民進黨政府口口聲聲強化戰力，總不能老是要求追加預算靠買美國武器撐場面，而是應該讓草莓變成大樹，不能光說「有信心」，卻不敢恢復徵兵制備戰，當過兵的都清楚，4個月役期確實只能掃樹葉、搬備胎、拔雜草，下部隊更像極了戰鬥營，能否一戰大家心裡明白得很，華爾街日報的冷笑話，確實讓台灣上上下下笑不出來。

華爾街日報的冷笑話，或許潑了台軍一大盆冷水，卻也是對台海情勢與兩岸關係的當頭一棒，美國的終極目標，不是為台灣而戰，而是要台灣為美國而戰，這真相早已不需要點明說白，前一陣子民進黨政府官員頻頻打危機牌，宣稱台海情勢多麼危急，要求立院支持龐大軍事預算，面對美國官方與媒體的「助陣」，卻又投鼠忌器縮頭縮尾，更讓人看破台灣當局不是「戰狼」，而只是「土撥鼠」，真擺開陣勢關鍵時刻，最缺乏戰力的恐怕不是第一線的軍人，而是綠營官員和民代，華爾街日報該吐槽的不是台軍，而是那些只敢叫囂的綠營。

華爾街日報的冷笑話，相當程度確實夠讓台灣民眾捏把冷汗，然而台灣真需要面對無謂的戰爭嗎？必須義無反顧為美國而戰嗎？台灣牌已讓美國等玩成老千，千萬別在自己手上梭哈，華爾街日報的冷笑話，其實很有參考價值。

（作者為大師鏈傳媒總編輯）

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