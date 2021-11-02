南韓三大名校之一延世大學，日前有學生在網路論壇爆料，位於仁川市松島校區宿舍走廊上，聽到讓人臉紅的女性「激戰呻吟聲」，而且是「真人聲音」，認為有情侶在學校宿舍裡發生性關係，貼文曝光立即被多名網友截圖瘋傳。

據南韓媒體《中央日報》報導，一名自稱是延世大學松島校區的學生發文寫道：「午餐時，突然聽到走廊傳出呻吟聲，本以為有人在看A片，聲音開很大聲，但仔細一聽發現，是真人發出的聲音，其他學生聽到也紛紛聚集在走廊上」。

原PO表示，校園宿舍有規定，不准進入他人房間，也禁止在宿舍內發生性關係，否則一律強制退房處置，如今竟發生疑似有男女在宿舍裡嘿咻，讓人覺得不可思議。有網友看到類似發文後怒批：「松島校區宿舍傳出有人發生性關係，覺得很噁心，而且女性的呻吟聲還被聽得一清二楚，真是太離譜了」。

報導中指出，延世大學宿舍疫情期間為「一人一室」，且男女在不同樓層，如果被發現有異性出入，或與異性同處一室，將遭警告處分，一旦被警告3次，就可能遭退房，不得入住學校宿舍。