台灣基進立委陳柏惟罷免案23日舉行投票，民眾黨表態對罷免案保持中立，不過身兼黨主席的台北市長柯文哲，排定在罷免案投票隔日，前到台中第二選區演講，被解讀是罷免案若通過，民眾黨在為補選布局。對此，柯文哲表示，罷免案結果都還沒出爐，怎麼確定一定會通過，現在談布局補選言之過早，有些事情不要想太多。

柯文哲今天上午出席民眾黨國家治理學院「國政班第二屆第一期結業式」健行活動，對於民眾黨是否布局台中市第二選區立委補選一事，柯文哲說，現在怎麼確定罷免會通過，很多事前等結果出來再說，現在言之過他，況且，他的行程都是幕僚在排，他都是事前一兩天才知道行程。

柯文哲說，台灣的罷免案已經變成仇恨動員，坦白講他不是很喜歡，一連串罷免行動，大家很清楚背後有政黨動員，這不是正常社會現象。

對於罷免門檻，柯文哲認為，罷免門檻要想一下，現行規定很奇怪，只要四分之一選區民眾同意罷免掛掉，但當初當選可能要達到過半數，法治確實需要檢討一下。