民進黨發言人、台北市議員簡舒培日前質詢身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲時，要求柯複誦蔡總統提出的｢4個堅持｣，民眾黨立委蔡壁如痛批，蔡總統的團結守住民主自由，原來只能有一種聲音，大開民主倒車，甚至直接進入民進黨的威權時代，只要不合黨意，誅殺之。

蔡壁如在臉書指出，蔡總統國慶演說提到，我們身上有一個共同的責任，要確保這塊土地上的年輕人，可以世世代代，繼續自由奔放下去，聽起來是多麼令人熱血沸騰的文青體，一本好戲，被簡舒培逼著柯文哲複誦蔡總統國慶演說的「四個堅持」，給活生生戳破。

蔡壁如表示，台灣最驕傲的地方，不就是我們的民主自由，不就是我們能夠充分地表達自己的意願與意見，不必受他人指指點點嗎？曾幾何時，這些我們引以為傲的資產，卻被民進黨一點一點的侵蝕殆盡。

蔡壁如批評，台北市長必須複誦蔡總統「四個堅持」的荒謬，在議會殿堂堂而皇之的進行政治鬥爭，這是民主的悲哀，更是全體市民的不幸，這種行為，不但大開民主倒車，甚至直接進入民進黨的威權時代，只要不合黨意，誅殺之，原來，這才是民進黨黨主席蔡英文統治下的真正意圖。