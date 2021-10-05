NBA拒絕接種疫苗的球員已經不多了，籃網後衛厄文(Kyrie Irving)可能要因為自己的頑強抵抗而付出代價。美媒ESPN報導，官方決定祭出更重的罰則，任何未打疫苗的球員如果遭到防疫政策隔離，停賽期間將會被大幅減薪！以厄文的情況來說可能損失數百萬美元。

美國職業聯盟之中就屬NBA、NFL球員最囂張，無非是仗著球員工會給他們撐腰，這次的「減薪條款」是聯盟與球員工會同意之後施行的，所以厄文只能乖乖吞下。新規定每缺陣一場比賽就會被砍掉91.6分之1的年薪，對於厄文大約是38萬美元，當然他嫌錢太多的話也可以不用遵守。

勇士前鋒威金斯(Andrew Wiggins)鬧了很久終於屈服，他拒絕疫苗的理由是信仰問題，這是允許做為理由的，前提是說清楚自己的信仰，但威金斯始終交代不清。厄文曾公開宣揚自己的信仰（伊斯蘭教），然而伊斯蘭教的派別繁多，每一派的戒律不盡相同，未必能做為疫苗的擋箭牌。

主要是舊金山、紐約兩地的政府強制球員施打疫苗，才引起這次風波，受衝擊的只有勇士、籃網、尼克，其他城市的球員仍不受影響。例如魔術隊艾薩克(Jonathan Isaac)沒有打疫苗，他仍可以在主場奧蘭多出賽，甚至能去紐約和舊金山打球（疫苗令不適用客隊球員）。籃網總管則表示他相信例行賽開打前就能解決疫苗和厄文的問題。