日本日前發生一起疫苗接種烏龍，由於兩對同名夫婦不約而同預約同時段接種不同疫苗，醫師未充分確認就替本來要接種流感疫苗的夫婦，施打第3劑COVID-19疫苗。

日本TBS電視台報導，千葉縣木更津市政府表示，一對50多歲的夫婦本月7日前往市內醫院欲接種流感疫苗，結果醫師誤為兩人施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

兩人是在接種後拿到寫有COVID-19疫苗接種注意事項的紙後驚覺有異，主動確認後發現接種錯誤。

跟這對夫婦預約來打流感疫苗同時段，有另一對同名夫婦預約接種COVID-19疫苗，而醫師沒有確實進行確認，才會造成這起接種失誤。

這對被誤打疫苗的夫婦，丈夫8月完成兩劑莫德納（Moderna）COVID-19疫苗接種、妻子7月完成兩劑輝瑞（Pfizer）&BNT疫苗接種；兩人這次被施打的第3劑疫苗是輝瑞（Pfizer）&BNT疫苗，兩人都在接種後出現發燒及倦怠感等副作用，妻子經過4天仍持續出現副作用。