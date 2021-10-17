儘管外界批評勇士前鋒威金斯因為太晚接種新冠疫苗，因為疫苗副作用讓他在今年熱身賽表現低迷，勇士總教練科爾卻決定站出來替他講話，「威金斯在熱身賽期間受到膝蓋傷勢的困擾，所以狀態欠佳，他必須花上幾周時間才可找回最佳狀態。」

事實上除了疫苗副作用與膝傷問題，威金斯當前最大困境還是心理因素，畢竟他在訓練營開啟前，突然放出拒絕接種疫苗的爭議話題，就算最後他選擇低頭接種疫苗了，卻讓他感到自己個人隱私或身體權益遭到侵害，熱身賽期間明顯悶悶不樂。

結果威金斯打了4場熱身賽，平均只拿9.2分、3.2籃板，三分命中率更低到2成22，根本完全不符勇士高層期待，就算科爾跳出來幫他講話，強調一切都因膝傷問題，完全跟心理因素無關，反正只要等待幾周時間，就可知道科爾說法真假。

隨著「浪花弟」克雷湯普生即將傷癒復出，勇士假如2022-23年球季還想保持原本陣容，勢必面臨很大的豪華稅壓力，威金斯將成他們解套的最佳交易籌碼，所以無論科爾或勇士高層，都希望威金斯還能繼續擁有一定市場價值，否則他們就虧慘了。