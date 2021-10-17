桃園市桃園區中正路上某診所日前替預約民眾接種新冠肺炎疫苗，不過高估每小時可接種的人數，民眾全擠進診所內，排隊人龍甚至蔓延到馬路上，惹得民眾抱怨連連；衛生局回應，有做緊急措施，當天在成功國小成立臨時接種站，800多名預約民眾悉數打完，未來會提醒醫療院所要謹慎評估。

市議員黃婉如指出，當天她恰巧經過中正路，看到診所有長長的排隊人龍，且民眾一臉不耐煩，直覺有異趕緊詢問衛生局，才得知原來是診所當天預約人數太多，醫療團隊來不及施打，導致民眾排一整排人龍在馬路旁，光等待就要花不少時間，民眾也相當無言。

衛生局疾病管制科科長葉潔瑩表示，事發時間為15日，該診所提供AZ疫苗及BNT疫苗預約接種服務，自行評估每小時可替120人接種疫苗，當天總共有800多人預約，由2名醫師問診，但接種速度不如預期，所以無法即時消化排隊人潮，衛生局接獲通知後馬上採取應變措施。

葉潔瑩說，衛生局一接獲通知馬上在附近成功國小成立臨時接種站，替診所消化當天800多人的接種服務，當天有全數打完，隔天因也有許多民眾預約，診所有請其他醫護支援，另電話通知民眾分流至鄰近接種，下午5點前也準時完成，未來會提醒各醫療院所謹慎評估自身的接種量能。