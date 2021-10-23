韓國COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）完全接種率今天達到總人口7成，當局已在檢討自11月起解除餐廳等營業場所的營業時間限制。

韓國疾病管理廳今天發布新聞稿表示，國內完全接種人數在韓國時間今天下午2時達到3594.5萬人，在總人口占比超過7成，至少接種一劑疫苗人數則超過4076萬人，接種率近8成。

疾病管理廳表示，雖然無法完全終結疫情，但完全接種率提升至7成，可達到群體免疫，避免感染力強的Delta病毒快速擴散，並降低重症機率，也是代表能展開逐步放寬防疫規範，恢復日常的重要指標。

疾病管理廳長、預防接種對應促進團長鄭銀敬透過新聞稿對民眾的積極合作，以及勞苦功高的醫療人員表達感謝，並表示將繼續推進疫苗接種工作。

韓國自第4季起開放18歲以下族群及孕婦接種COVID-19 疫苗，截至今天凌晨零時，累計超過13萬人至少接種一劑疫苗，孕婦接種人數則超過700人。

10月起開始進行的第3劑疫苗接種，目前施打人數累計約2.5萬人，首批接種對象主要為第一線醫療人員、高齡等感染高風險族群；25日起開放施打的60歲以上高齡者及高風險者目前已有超過80萬人預約接種。

韓國政府規劃自11月起逐步轉向與病毒共存（with COVID-19）模式，預計29日召開第二次會議、11月初宣布相關方案。

韓聯社報導，電影院、補習班、公演場地、自習室、遊樂園等風險較低的營業場所將最快鬆綁，當局也正在商議是否解除對餐廳、咖啡廳的營業時間限制。（編輯：陳惠珍）1101023