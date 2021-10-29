受到全球供應鏈供料青黃不接的影響，尤其是晶片短缺對9月的韓國與日本來說，工業生產都出現減少狀態，不僅日本已連3個月下降，更是粉碎了韓國還想要連11個月都是成長的美夢。

29日韓國最新官方數據，9月工業生產年減1.8%，比市場預估增加1.4%要差很多。同時，更遠遜於8月大幅成長的9.7%。若由季節性調整後的單月比較，9月也減少0.8% ，低於預估值下降0.3%與8月下滑0.7%。

其中，汽車產量月減9.8%，半導體和電氣設備也分別少1.6%與5.2%。

韓國最大車廠現代汽車曾於26日指出，由於全世界現在是一片晶片荒，導致汽車出貨量遽減，所以獲利才不如預期。另外現代也示警，還需要一段很長時間，晶片供應才可恢復正常。

現代汽車表示，目前正開發屬於自己要用的的車用晶片，減少對其它半導體業者的依賴。

28日，第3季獲利創3年新高的三星電子預估，第4季在零組件供應短缺下，晶片的市場需求也會跟著受影響。

產業生產年增率方面，汽車和金屬產品則各自大減24.2%與16.9%，但半導體卻大增30.6%。

因決定與新冠病毒共生，韓國漸鬆綁社交禁令，當地9月份服務業的生產月增率為1.3%，零售銷售更是成長2.5%。

再來看日本，也是因為供應鏈供貨不順，以及中國大陸經濟成長減慢，為日本景氣前景蒙上一層陰影。因為，日本本來內需就不強，現在寄以厚望的出口受影響機率很大。

日本政府29日表示，9月工業生產較8月減少5.4%，主要是汽車和一般用途的機械產出數量下滑所致，跌幅創3個月最大外，也比預估值下降3.2%更差。日本工業生產在6月曾短暫成長過6.5%後，7月與8月都分別減少1.5%與3.6%。

缺料下，8家日本車商中有7家，9月份產能都減少。豐田汽車28日表示，自己9月產能年減39.1%。而汽車製造業者減產下，也開始影響到供應商。日本9月的汽車與其它機動車輛，產能月減28.2%並連續第3個月下滑。

不過，日本政府調查的當地製造業，在10月與11月時，產能預估將可分別成長6.4%與5.7%。同時，還是保持工業生產成長動力熄火的預估沒變。