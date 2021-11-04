擁有韓國民眾人盡皆知行動通訊軟體KakaoTalk而名聲大噪的Kakao集團，4日最新財報出爐。拜新冠疫情所賜，旗下眾業務迅速成長下，第3季淨利年增率竟暴增5倍。

Kakao在7月至9月期間，合併稅後淨利高達8663億韓元，約7.33億美元，相較2020年同期僅有1437億韓元。因此，換算後1年下來的年增率有5倍之多。同時，營收也年增58.2%至1.74兆韓元。

Kakao季報能有如此出色表現，都要歸功於網遊、音樂與媒體等多項業務的大力貢獻。

在各部門2021年第3季營收方面，網路內容年增84%達9621億韓元。另外，新出的遊戲讓玩家愛不釋手，故該部門的年增率為47%至2187億韓元。

還有，Kakao Mobility與3日才掛牌當日股價就大漲的Kakao Pay等，集團內新業務的營收也年增54%，達到2547億韓元。

Kakao財閥表示，通訊軟體Biz Message以及Talk Biz穩定成長，這些社交平台的營收年成長率為35%，達7787億韓元。

網路上有一說法，過去三星集團包辦韓國人生老病死所有一切，但現已被Kakao這家新興財閥取代。Kakao業務急速膨脹，旗下有上百家公司包括線上購物、行動支付、網約車以及其它科技新創服務等。