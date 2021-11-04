美國Alphabet旗下的Google於4日表示，為遵守韓國的新法律，在韓國使用Google Play商店買東西時，將不侷限以往僅能用Google Pay付款。也就是說，消費者可選擇其它業者提供方式來支付費用。最快的話，將在2021年底前落實。

8月底，韓國通過一條新法，勒令在韓國的Google Play或App Store商店，不能再限制自己應用程式App開發人員，只能使用內建好的支付系統，依序分別是Google Pay與Apple Pay來處理帳務相關問題。

9月中旬後，大部分新法律已生效。同時，韓國政府也曾要Google與Apple在10月中旬以前提出新的配套措施。

4日，Google新政策出台，表示尊重韓國這條新法律，當消費者在韓國使用Google Play商店購買App開發人員的產品時，除了Google Pay外，還可以選擇其它業者提供的付款方式。

Google還說，若不選擇Google Pay的話，將不享有像使用Google Pay一樣的網路安全性、付款選項等相同的保障。

據悉，最快2021年底Google將在韓國實施這項自己的新規定。屆時，開發人員將可不用再像以前一樣，賣1個App就會被抽走高達3成的佣金。