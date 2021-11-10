環保人士Clara Mayer以及德國綠色和平負責人周二在德國一家法院控告福斯未能盡其所能去對抗氣候變遷。

他們先給福斯八周時間考慮一些要求，包括2030年停止生產燃油汽車，以及屆時的碳排水準要比2018年減少65%，否則就會提起告訴。

福斯在10月28日拒絕了這些要求。發言人表示，福斯主張氣候保護和交通運輸去碳化，但是無法單獨處理這一挑戰。制定適當措施的任務是在於議會。透過起訴挑出來的公司，而引發的民事法院糾紛，這並不是為這項重大責任而伸張正義的途徑。

在九月下旬，一德國環保組織也對BMW和戴姆勒(Daimler)提起類似訴訟，兩家汽車公司並拒絕了2030年終止石化燃料車生產，並且在此之前要限制二氧化碳排放的要求。

但去年5月，荷蘭法院裁定命令石油公司殼牌(Shell)減少排放，這是私人企業首次被認定必須對氣候變遷的影響負責。