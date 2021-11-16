超跑車廠麥拉倫(McLaren)周一否認了福斯集團旗下奧迪汽車(Audi)收購該公司的報導，但表示，與合作夥伴和供應商的相關技術合作大門是敞開的。

此前奧迪告知路透，正在研究各種合作想法，但沒有證實該公司正在與麥拉倫討論出售可能。

而在奧迪的聲明之前，汽車媒體Autocar在周一稍早報導，奧迪和麥拉倫已經達成收購協定。

麥拉倫指該報導，稱公司已經出售給奧迪，這是完全不正確的。不過麥拉倫發言人沒有直接回答，與奧迪的談判是否正在進行中。麥拉倫指公司的技術策略，一直涉及相關合作夥伴、供應商，以及其他汽車製造商，但公司的股權結構沒有改變。

奧迪在1998年開始即擁有藍寶堅尼，麥拉倫將是第二家潛在超跑收購公司。奧迪也始終對F1一級方程式賽車有興趣。

奧迪負責採購的執行董事今年2月告知路透，該公司正尋求透過向其他汽車製造商出售一些新技術來創造收入，其中包括在公司內部生產的、為減輕車重的新型碳纖維底盤。

麥拉倫目前由巴林的主權財富基金持有42%股權，2021年上半的營收已部分收復，但虧損仍達1665萬美元。