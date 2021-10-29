國內新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心28日宣布分階段開放休閒娛樂服務業者復業，台中市府立場與中央一致，預計開放舞場業、三溫暖等休閒娛樂服務業，開放的方式也依照中央指引辦理，業者須符合實聯制、量體溫、全程戴口罩(除飲食外)等共通原則，從業人員至少完成接種1劑疫苗滿14天等經濟部指引條件，經向市府申請復業並取得核准後才可營業。

經發局表示，除了已開放申請復業的視聽歌唱業外，台中共44家休閒娛樂服務業者，中央已宣布無陪侍服務的業者可於11月2日起開放營業，有陪侍服務的業者規劃於11月16日起開放營業，市府將依照中央規定的共通原則，受理無陪侍服務的業者申請復業；另針對有陪侍服務的業者，由於經濟部相關防疫措施指引尚未正式公布，市府將待指引公布後再受理申請。

經發局強調，儘管疫情趨緩，市府後續仍將加強輔導查察，業者若違反防疫措施經勸導未改善者，將依《傳染病防治法》處罰3千元至1萬5千元罰鍰，絕不寬貸。