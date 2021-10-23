楊鎮浯縣長訪視大型接種站作業，提醒鄉親要多喝水、多休息。（金湖鎮公所提供）

金門縣府今再開設4座大型接種站，提供55歲以上鄉親第2劑莫德納疫苗接種服務，全天共有2073人完成接種，另烈嶼鄉昨起連2日也有99人順利施打，讓金門疫苗覆蓋率再進一步提高。

縣衛生局說明，金門至今第1劑疫苗覆蓋率為78.43％、第2劑疫苗覆蓋率為46.7％，目前縣內AZ疫苗及高端疫苗相對充足，符合接種的民眾皆可逕行向合約院所預約接種。另BNT疫苗及莫德納疫苗，只要配合疫苗預約平台作業，也能順利預約和接種。

楊鎮浯縣長表示，此次在縣府努力爭取下，獲中央配發相對充足的疫苗，只要是接種第1劑莫德納疫苗間隔滿10周的鄉親，不需要登記COVID-19疫苗預約平台均可接種，原定接種2282人，結果5鄉鎮共接種2172人，施打率為95.18％，鄉親若因故無法配合此次施打者，衛生局也會另外作安排，後續可關注衛生局網站訊息。

楊鎮浯表示，針對18至54歲接種第2劑莫德納疫苗，衛生局會立即盤點縣內疫苗剩餘量，精算後全力向中央爭取補足疫苗缺口，盡快推動疫苗接種計畫，再進一步提升覆蓋率。