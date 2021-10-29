BNT疫苗。（達志影像／shutterstock提供）

又有新疫苗到貨！慈濟與民間機構購買的1500萬劑輝瑞BNT疫苗，繼昨（28日）到貨90.2萬濟後，今（29日）第十批BNT疫苗今天上午06：19運抵台灣，估有91萬劑，通關後送到指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

第十批BNT疫苗由台灣華航CI-62航班，以客機載貨方式從德國法蘭克福機場起運，今日上午06：19抵達桃園國際機場。這次預估有91萬劑疫苗運抵台灣，所有疫苗海關機邊驗放後，送往華儲倉儲通關運往冷鏈物流中心，進行後續檢驗封緘相關作業，再提供特定對象接種。

由慈濟與民間機構購買的1500萬劑BNT疫苗，目前共計8批到貨總計592.54萬劑，這些疫苗分是首批9月2日93萬劑、第二批9月9日91萬劑、第三批9月30日54萬劑、第四批10月1日67萬劑、第五批10月4日27萬劑、第六批10月7日88.92萬劑、第七批10月8日88.92萬劑、第八批10月14日82.7萬劑，加上昨(28日）到貨的90.21萬劑，BNT疫苗累積共到貨628.75萬劑。

此外，我國新冠疫苗接種人次正式超越總人口數！指揮中心昨日表示，截至前天全國累計接種2363萬7150劑新冠疫苗，劑次人口比每百人100.88，全國達到第1劑7成，第2劑3成的「73」階段性目標。

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