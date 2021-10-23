美國猶他州鹽湖郡衛生部門日前公布一項星座接種率排名，指該地區獅子座的居民，疫苗接種率高達70％，是12星座中最高的，另外，接種率最低的則是天蠍座，比例甚至沒有超過50%，而這項有趣的統計曝光後，意外引發討論。

Now that Mercury is not in retrograde we're just going to leave this here...



(and yes this is based on data) pic.twitter.com/fOxBHaDPvY — Salt Lake Health (@SaltLakeHealth) October 19 2021

根據《華盛頓郵報》報導，鹽湖郡（Salt Lake County）衛生部針對當地120萬名居民進行統計，並結合完整接種疫苗率與星座座，將結果分享到推特上，可見獅子座疫苗接種率達70％，是比例最高的星座，而最少人打疫苗的則為天蠍座，接種率僅46％，也是唯一一個接種率低於50％的星座。

占星專家蒙杜法（Narayana Montúfar）表示，以太陽星座的概略特徵來看，排名其實是有道理的，例如接種疫苗最高的分別是「火象的獅子座」與「風象的水瓶座」，獅子座喜歡成為關注焦點，享受被人仰慕的感覺，因此就願意接種疫苗，而水瓶座善於社交，大多從事社區型工作，而且又是科技迷，因此非常願意接受新事物。

此外，同樣是火象星座的牡羊和射手，由於他們喜歡社交活動，認為「我不希望有任何事情，阻止我和朋友出去玩」，自然接種率也就較高，令人感到意外的是，一向很注重健康的處女座竟排名倒數，推測他們可能是因為較優柔寡斷，不斷猶豫是否要接種疫苗，而陷入「分析癱瘓」的狀況，另外，性格多疑的天蠍座注重隱私，接種數據較低可能是不想透露疫苗接種狀況。

據統計結果顯示，當地疫苗接種率最高前3名為獅子座（70％）、水瓶座（67％）、牡羊座（59％），最後3名則是摩羯座（51％）、處女座（50％）與天蠍座（46％）。鹽湖郡衛生部公關魯普（Nicholas Rupp）表示，公布這項星座統計，主要是希望民眾可以關注疫苗接種議題，並透過良性競爭，鼓勵民眾接種疫苗，也再次強調「接種疫苗的意願並不會受星座影響，所以請盡快接種，即使你是天蠍座」。