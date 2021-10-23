阿根廷10月開放3至11歲兒童接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，政府估計至今年底應有約6百萬上述年齡層兒童完成接種。

阿根廷衛生部部長維佐蒂（Carla Vizzotti）10月初宣布，阿根廷國家藥物食品和醫療技術管理局（ANMAT）批准3至11歲兒童接種中國國藥疫苗（Sinopharm），目前只有中國、阿拉伯聯合大公國、薩爾瓦多與阿根廷批准此年齡層兒童接種國藥疫苗。

根據阿根廷國家通訊社「泰蘭社」（télam）報導指出，阿根廷兒科醫協會（SAP）一開始對此政策表示驚訝，因阿根廷並未進行兒童臨床試驗，後與政府開會參閱中國疫苗實驗過程，因而贊同衛生部讓兒童接種國藥疫苗的決策。

維佐蒂強調，兒童接種疫苗是控制疫情根本之道，可以保護兒童，並減少病毒在學校傳播。兒科醫協會會長塔巴柯（OMAR TABACCO）建議孩童接種疫苗，希望兒童因此獲得群體免疫，並能提升實體上學的機會。

在布宜諾斯艾利斯省，已有40萬名3至11歲孩童登記接種疫苗，阿根廷首都也在21日開放上述年齡層兒童登記接種。

日前在布宜諾斯艾利斯省接種站，有小朋友打扮成蜘蛛人，前去接種COVID-19疫苗，接種站工作人員因而順勢叫號小朋友蜘蛛人本名「彼得派克」（Peter Parker），博得現場一陣歡樂，工作人員也舒緩小朋友緊繃情緒及等待的不耐。