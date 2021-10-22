據《路透社》報導，因病住院的捷克總統齊曼（Milos Zeman），21日公布1周前在院中簽署法令召開新議會的影片。由於捷克輿論抨擊齊曼隱瞞住院病情已嚴重影響國政，如今影片曝光似乎在顯示國家治理依舊順暢，以反擊外界質疑。

由於捷克8日至9會才舉行國會選舉，齊曼本應在過渡時期扮演安定政局的角色，如今卻住院讓人擔心國家在空窗期無法順利運作；加上先前有反對人士呼籲修憲，以避免權力過度集中在齊曼之手，這批人現在更擔心握有大權的齊曼染病會加劇政局不安。

報導指出，齊曼於選舉隔日(10日)被送入加護病房，病情卻始終沒有對外界公布，這段影片是其住院以來身影首度曝光。院方與齊曼幕僚始終以無權討論病情為由，迴避對外公開說明；但這種做法為捷克帶來不確定性。

捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）18日引述醫療機構報告，認為齊曼在加護病房期間恐無法履行任何職責，而且很難在短期內重返工作崗位。

在21日的記者會上，齊曼的幕僚長米納爾（Vratislav Mynar）駁斥外界保密的質疑，為辦公室的作為提出辯護，卻迴避了記者會上的一切提問。他秀出眾議院議長馮德拉切克（Radek Vondracek）與齊曼在病房會面的短片，齊曼還簽署新議會於11月8日召開的法令。當時，齊曼還與馮德拉切克等人交談，彼此都沒有戴口罩。

根據參議院本周公布的報告，院方已於13日向米納爾通報齊曼病情嚴重性。米納爾證實，齊曼在住院前已下令準備好相關待簽署的文件。