前總統馬英九被控賤賣國民黨黨產「三中案」，台北地院歷經3年審理，今天一審宣判，馬英九獲判無罪。對此，民眾黨立委蔡壁如表示，司法獨立已經講很久，不該受政治干擾，該怎麼判就怎麼判，尊重法院判決結果。蔡壁如認為，三中案真相結果為何，不分政黨都應該要尊重，呼籲藍綠兩黨走向和解，不要持續仇恨對立。

針對三中案一審判決結果，馬英九獲判無罪，蔡壁如聽聞結果驚嘆，近年屢見政治干擾司法判決傳聞，先前外界傳聞馬英九會被判有罪，結果出爐是判無罪，代表司法還是獨立，該怎麼審就怎麼審判。

蔡壁如質疑，促轉會有時追求事件真相，應該是要學會和解，不是製造仇恨報復，如今藍綠兩黨搞到仇恨對立，希望藉由三中案，藍綠都應該尊重真相，並朝向兩黨和解。

此外，對於執政黨現在黨政軍媒一手掌握，蔡壁如痛批，民進黨現在完全學會國民黨那套，馬政府執政最後幾年，逐漸黨政軍退出媒體，結果民進黨重返執政後更變本加厲，黨政軍到底是東廠還是側翼，讓人分不清楚，呼籲執政黨把內政做好，不要只靠媒體大內宣。

蔡壁如強調，民進黨把黨政軍媒一手掌握，時間久了物極必反，畢竟這些人彼此共生利益，有一天可能會因為某些利益沒喬好，物極必反，執政黨不要自食惡果。