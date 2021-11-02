一名女子指控結婚10多年的丈夫，4年前與她討論離婚細節後起口角，竟以暴力強迫她性行為，但挨告的丈夫說，2人性行為後還一起共浴；一審依強制性交罪判刑3年4月，二審改判無罪，經撤銷發回後，台灣高等法院更一審仍判無罪。可上訴。

女子指控，2017年10月6日晚間11時許至同年月7日凌晨1點多，她與丈夫在住處討論離婚細節而起口角，他明知自己不願與其發生性行為，竟以單手壓制她雙手手腕之強暴方式，不顧她拉扯、反抗，違反她意願強制性交行為得逞。

但男方辯稱，與妻子結婚10多年，生活及性事已建立固定方式，案發當天她要求他去按摩胸部，並引導他觸摸下體才進一步發生關係，性事完畢一同共浴，她還要求他抱著睡覺，隔日他晚起，她還在家陪同小孩，之後帶小孩出門與朋友吃飯。

台北地方法院一審依強制性交罪將他判刑3年4月，高院二審改判無罪，最高法院撤銷後，高院更一審認為，她的傷勢照片和家暴疑似性侵害驗傷診斷書所載的傷勢、她證述遭受暴力及違反意願的手段不符，判他無罪。