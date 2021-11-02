總統蔡英文10月30日與200位高中生面對面對談時提出用「英文檢測取代升學英文考科」的想法，教育部長潘文忠今天(1日)表示，要調整升學考試科目，教育部需要和招聯會討論。不過，根據一份網路民調顯示，大部分網友認為，增加考試次數只會讓學生的壓力更大。

蔡英文總統日前和高中生對談時，有學生問到明年升學議題，她表示，現在國中會考、大學學測和統測均有英文考科，或許可考慮一種檢測制度取代英文考試。換句話說有一個像托福，或者其它的制度，只要準備好了就去試，隨時考隨時測，就可以有很多的機會。而潘文忠接受媒體採訪時則表示，升學考試要進行調整，教育部一定要和招聯會討論後才能決定。

入口網站《YAHOO》以「總統蔡英文主張，學測可用「檢測（如托福）」來取代，你認為是否可以減少學生壓力？」為題，進行網路投票，投票時間為11月1日至5日，截至2日晚間9點，已有9百多名網友參與投票，結果顯示，投「是，非一試決定，分散壓力」的有102票，投「否，增加考試次數，壓力更大」的則有815票。

認為可以用英檢取代學測英文科考試的網友表示，「以國際上普遍之檢測方式能更好評估學生能力，大學英文課程也能做更好的調整」、「不用一次定生死」、「像托福考試一樣，讓孩子有機會可以朝目標去達成，而不是一次定生死」。

認為不應用英檢取代學測英文科考試的網友則說，「增加考試壓力，不行」、「想到什麼，就說什麼，完全沒計劃，只出一張嘴巴」、「三十多年前的考試制度是到目前為止最好的」。