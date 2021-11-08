國民黨立委江啟臣今指出，2016年蔡英文總統上任後為展現新人新氣象，立刻召開「對外經貿戰略會談」，但這個由蔡總統親自主持的會議從2016年至今只開過6次會議，最後一次會議時間是2018年8月7日，在這之後就未曾再召開。

江啟臣指出，蔡總統已經3年多沒有與經貿相關部會首長及談判代表針對我國經貿戰略做過正式討論，2020開始的第二任期也未依據新的國際情勢調整經貿戰略，就做出幾項重大的經貿決定，例如開放萊豬進口、否定RCEP對我國的影響、晚於中國大陸申請加入CPTPP。

江啟臣質疑，在未召開會議部會首長及談判代表進行正式討論的情況下，蔡總統是如何做成重大決策令人懷疑，難道這些決議都是蔡總統在總統府內專斷獨行的結果嗎？

江啟臣表示，當政府放棄「對外經貿談判會談」等同放棄體制，蔡總統變更決策模式，以獨斷獨行的方式決定國家大政，是否代表專業官僚已不被信任？這樣的決策模式，在經貿談判不會有成果，在國安判斷上更是危險。

江啟臣批評，蔡政府的總體經貿戰略永遠只用嘴巴講得天花亂墜，卻看到不任何成果。蔡總統上任以來只與邦交國洽簽了兩項ECA協議，與非邦交國的雙邊FTA一項都沒有。

江啟臣也說，現在說要加入CPTPP，卻被日本台灣交流協會首席副代表稱「過於樂觀」，部分CPTPP會員國也尚在觀望未直接表態支持我國加入，一連串的荒誕決策跟判斷，蔡政府真的準備好了嗎？