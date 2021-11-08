對於高考三級新聞類科試題被質疑「東廠打手」，考選部今晚表示，國家考試典試委員會都由符合資格學者專家組成，行政部門無權參與或干涉。此次試題都符合命題大綱的範圍，從過去的試題來看也多靈活結合時事議題，相關說法過度臆測與連結。

110年公務人員高考三級新聞類科「民意與公共關係學概論」試題被指有「東廠打手」等疑慮，對此，考選部表示，各項國家考試依典試法組織獨立的典試委員會，由符合資格之學者專家組成，試題之命擬係屬該考試典試委員會之法定職掌，並由典試委員或命題委員本於法律授權之專業判斷負責試題之命擬，行政部門依法無權參與或加以干涉。

公務人員高考三級各類科的應試科目都訂有命題大綱，供應考人準備及典試委員或命題委員命題參考，其中新聞類科「民意與公共關係學概論」命題大綱重點為：認識民意和民主政治；了解民意與新聞傳播、選舉；掌握公共關係理論基礎與基本概念；分析公關與傳媒、民意。剖析民意與公關的未來發展走向。

考選部認為，此次考試該科目各題題目均符合命題大綱擬評量應考人的專業知識及核心能力之範圍。另參考以往本科目的考畢試題，也多靈活結合時事議題來測考應考人對民意與公共關係的相關學理或實務操作之認知與理解，相關說法實過度臆測與連結。