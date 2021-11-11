空軍防空暨飛彈指揮某連隊孟姓上士，因業務繁重，為免公文延宕遭懲處，涉嫌盜取營長、參謀主任的職章，蓋於承辦的部隊差旅費13份公文上，並多次冒用營長、參謀主任名義批示「可」、「閱」，被空軍依偽造文書、竊盜等罪送辦。台北地檢署給予孟緩起訴1年，須支付公庫3萬元。

檢方調查，孟男是空軍防空暨飛彈指揮部某連上士，2019年11月至今年1、2月止，於北市松山駐地的營部擔任作戰士，負責作戰類準則、作戰經費、輕兵器課程排定，以及對上級、下級的作戰協調等業務。

孟男明知他承辦公文，須由空軍飛指部某營王姓少校參謀主任、俞姓中校營長核可，但因業務繁量，且承辦公文具有時效性，為免公文延宕遭懲處，遂便宜行事，於今年2月間，在該營人事官辦公室偷走俞姓營長職章。

另孟在今年2月25日，利用與王姓營部參謀主任同處辦公機會，偷取王的職章，在一天內盜蓋10份差旅費支結公文，並在其中6份公文上冒王男名義批示「可」。

孟還在3月4日2度在營部值勤夜點費、誤餐夜點費證明公文上，盜用俞姓營長職章，還代俞名義批示「可」，3月25日在檢呈旅部110年準則發展業務具體作法公文上盜蓋俞職章，並代俞批示「閱」，事後營部人事官查覺有異，案經台北憲兵隊移送偵辦。