日本偶像女團「ZOC」成員福田花音，被爆岀和大11歲已婚製作人渡邊淳之介不倫戀，兩人不僅到京都展開偷情之旅，入住的飯店最貴要價100萬日幣，消息曝光後，不僅讓粉絲錯愕不已，坦言對此感到相當失望。

根據日媒《週刊文春》報導，擁有甜美外型的偶像女團「ZOC」成員福田花音，近來被爆出不倫戀，對像是大她11歲的已婚製作人渡邊淳之介，她不僅與製作人處於半同居狀態，近來正逢男方生日前夕，兩人更一起前往京都各大景點旅行，尤其到嵐山渡月橋時，還趁著遊客較少時，多次在街上擁抱，互動相當親密。

此外，福田花音和渡邊淳之介被爆料入住清水寺附近的旅館，入住一晚最少要10萬日幣（約台幣2.5萬元），更高級的房間要價將近100萬日幣（約台幣25萬元），是京都屬一屬二的五星級旅館，兩人隔天到環球影城時，不僅雙雙穿上史努比披套，還大方牽手約會，完全不在乎外界眼光，似乎不怕這段不倫戀因此曝光。

由於兩人京都偷情之旅全被拍，渡邊淳之坦承不倫戀，並透過名下公司發表聲明，除了向家人及相關人士深道歉，也坦承已婚身分，但強調目前和妻子分居，正在協議離婚，福田花音則是公開親筆信道歉，表示這段不倫戀不會被外界原諒，也會讓對方家人感到不愉快，除了深感抱歉之外，也會反省自己的行為。