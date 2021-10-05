新北三峽恩主公醫院9月27日在執行接種站疫苗接種作業時，誤把未經稀釋的BNT疫苗原液，注射於25位民眾，新北市衛生局依違反醫療法裁處25萬元罰鍰並勒令停打疫苗到昨天，新北衛生局今表示，恩主公醫院提出恢復施打疫苗計畫審核通過，明起回到第十輪疫苗施打行列。

衛生局表示，恩主公醫院接種異常事件，經中央及地方衛生主管機關及專家實地查核後，院方已經提出接種作業程序缺失的相關改善方案及相關實際操作佐證資料，經專家及衛生單位審查後無誤，同意6日恢復恩主公的疫苗接種作業。