第12輪開放3大國際疫苗！ 指揮中心：BNT全年齡層都可打

國內新冠疫苗擴大開打，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，第11輪公費疫苗今天開放線上預約，中央流行疫情指揮中心表示，符合資格的預約對象共有117萬人，截至目前已完成者約76萬，佔整體60%，第12期將進一步開放44至23歲的民眾預約，呼籲有意願接種的民眾踴躍上網登記意願。

莊人祥指出，第12輪公費疫苗接種確定會有AZ、輝瑞／BNT與莫德納3款疫苗，由於BNT目前已開放到45歲以上預約，因此第12輪會規畫讓23至44歲的民眾預約接種，民眾只要在10月13日前上網登記接種意願，都打得到。

至於莫德納疫苗，莊人祥說，上一波到貨113萬劑，加上先前已完成大部分70歲以上長者的第二劑接種，因此規劃讓7月16日前已接種第一劑，70歲以下民眾預約，接種大放向不會變，但還是有一些細節正在規劃，預計明天進行完整說明。

莊人祥說，第12輪公費疫苗預約接種時間為10月18日至20日，接種時間從10月22日至31日為止。

受到颱風影響，許多民眾擔心明後天已預約的疫苗接種該如何進行？莊人祥也特別說明，指出各地方政府會依照風雨宣布是否停班停課，一旦宣布停班停課就不會開設疫苗接種站，但會針對受影響的民眾進行補接種安排。

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