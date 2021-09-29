外媒報導「全球最新防疫韌性排名」台灣第41名，民進黨立委陳素月今日與民間業者於立院召開記者會，共同捐贈新型第三代微殘留針具2萬支，盼能有助於提升國內疫苗殘劑施打效率，造福更多國人，提高對抗COVID-19病毒的防疫能力。

陳素月指出，COVID-19疫情持續衝擊世界各國，疫苗施打是目前國際間普遍認同的最終途徑，根據《彭博社》最新八月份「全球新冠防疫韌性排名」，台灣較7月份下滑一名，全球排名第41位。

陳素月說，排名落後的主因之一，即是疫苗覆蓋率不足，根據指揮中心資料顯示：截至2021年9月28日上午10時止，台灣COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率已達53.52 ％，劑次人口比也來到62.95 (劑／每百人)，但完整第2劑施打的人口比例仍低於歐美先進國家。

陳素月表示，鑑於疫苗已屬於戰略物資，世界各國爭相搶購，致使貨源取得不易，美日各國也都已採用新型第三代微殘留針具效能相當的針具進行施打，有鑑於台灣爭取洽購國外疫苗屢屢遭受困難，因此更需要將施打疫苗的效率提升，方得以提高疫苗覆蓋率。

陳素月指出，面對COVID-19 DELTA病毒來勢洶洶，呼籲政府提升疫苗施打與疫苗覆蓋率刻不容緩，考量到目前我國疫苗施打針具受限殘留量問題，致使得來不易的疫苗無法發揮最大效益，希望由民間拋磚引玉捐贈新型第三代微殘留針具，讓台灣疫苗施打更有效率，讓更多民眾的健康獲得保障。