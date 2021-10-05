一名補習班女教師表示，因為遲遲打不到疫苗，而被補習班班主任要求停職，她曾想過要打高端，但班主任認為工作性質，接觸者都是未打疫苗的小孩，要求必須施打AZ、莫德納或輝瑞／BNT才行，令她感到相當無助，「我是不是該換工作了？」

原PO昨（5）日於論壇《Dcard》指出，自己是一名連鎖的補習班教師，前陣子新北幼兒園爆發群聚感染，所以班主任要求每一位教師都必須施打疫苗，但她已錯過第一波造冊，待下一次又不知道要等到何時，苦於等不到疫苗的情況下，她被班主任停職一個月。

原PO說，曾經想過要打高端，但班主任告知她，工作接觸者都是未打疫苗的小孩，必須打AZ、莫德納或BNT，可是目前開放的疫苗資格「都輪不到我」，看到指輝中心開放18至22歲可自由選疫苗、長者可打第二劑，「我想知道為什麼23至50歲族群只開放一次？且都沒得選，明明現在社會的生產力是我們啊！為何永遠輪不到疫苗？」

最後原PO崩潰地說，「從9月初停職到現在都廢在家裡，我是不是該換工作了？」但對現在的工作、環境及同事，甚至是小孩都很喜歡，「突然覺得自己很沒用，我該怎麼辦？」

貼文曝光後，不少網友都替她打氣，並認為打殘劑是唯一解方，「AZ殘劑，看看要不要每間診所都打電話問看看加油」、「遠一點的診所也可問問看殘劑」、「去自己所在地的衛生局官網撈『疫苗合約醫療院所清冊』，電話一家一家打，沒可能連AZ都打不到，我幫很多家人朋友都預約到，趁接下來兩期都開打AZ 認真找一定有」。

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