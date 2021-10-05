一名孕婦打了第一劑莫德納後，近日要再施打第二劑，卻被醫院通知，第二劑已混打高端，令她焦急地尋求解決管道，甚至直接衝到疾管署，結果專員了解情況後，告知她第二劑的確已「被登錄」混打高端完成，且受害者還不只一人。

原PO昨（4）日於PTT八卦板表示，曾在9月6日時施打第一劑的莫德納，近日在網路預約打第二劑，沒想到卻接到醫院電話通知，指透過查詢系統發現她已於9月30日打了第二劑疫苗，且還是混打高端。

原PO向醫院說，第一劑已打莫德納，不可能第二劑再混打高端，且兩劑間隔也沒有滿28天，再加上自己的健保卡從未離身，「怎麼可能被註記打了不存在的第二劑？」院方則要求她去追查為何會出這種錯誤，否則無法替她打第二劑，因為一切都是以1922公費疫苗預約系統為主。

原PO打電話到1922及疫苗專線，永遠都是忙線中；她焦急地直接到當初施打第一劑的國泰醫院，希望院方能替她改正錯誤，對方表示沒有權限，但能幫她撥打電話到北市府的疫苗部門處理，但卻在轉接的過程中，因市府10分鐘通話限制，電話被掛斷了。

原PO無奈之下直衝疾管署，疾管署專員了解情況後向她說明，她的第二劑疫苗已「被登錄完成接種」，且是混打高端；該專員更說，已接獲許多民眾反應「被登錄沒打的疫苗」，目前也在查詢問題的來源。

最後原PO建議，大家苦等第二劑疫苗時，最好不時上1922平台，查詢自己是不是已「被登錄」第二劑完成了，否則恐會遲遲等不到施打第二劑通知。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。