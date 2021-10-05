第十輪疫苗將由AZ與BNT上場，大批民眾湧入預約，但大家最愛的BNT疫苗，卻有美國研究指出保護力僅半年，引起各界關注。對此，胸腔科醫師蘇一峰昨分享英國研究指出，大家不要自己嚇自己，打2劑BNT產生的抗體可維持1年以上。先前英國牛津大學的研究也說，疫苗有效保護力的時間，AZ約是半年至一年；BNT則是大於一年。

蘇一峰昨在臉書發文表示，美國史丹佛研究發現，BNT疫苗的保護力僅半年，但這個研究只有40多人參與，人數少、誤差值會很大。而英國百萬人的抽血研究結果顯示，2劑BNT疫苗產生的抗體可以維持1年以上，所以大家不要自己嚇自己，如果真的很擔心保護力不足，也可以抽血驗抗體。

蘇一峰也在留言處分享過去撰寫的文章說，過去科學家發現打完2劑新冠疫苗後，體內的抗體濃度會快速下降，而抗體降得越快、保護力就少得越多。不過，英國牛津大學的研究測試18.6萬名英國成年民眾，疫苗前後血中抗體濃度的變化，推估出疫苗有效保護力的時間「AZ半年到一年，BNT大於一年。」

蘇一峰也說，該研究發現，打完BNT的抗體濃度最高點是762，打完AZ的抗體濃度最高點是312。抗體下降的速度則是AZ大於BNT，AZ抗體的半衰期預估是82天，而BNT的抗體半衰期預估是112天。如果是曾感染過新冠肺炎，再接種疫苗的這群人，體內的抗體濃度則可維持很長的時間，研究也預估打AZ後的250至300天，抗體濃度會降到越無法阻止感染的發生，而BNT則是在300至1000天的時候發生。

蘇一峰指出，抗體濃度是保護力的指標，但不一定是唯一的指標，因為這篇研究沒有測量免疫T細胞的濃度，而這部分也是抵抗力的指標之一。不過，牛津大學的研究者也建議無論是打過AZ或BNT，未來恐都要打加強針增加抗體濃度。