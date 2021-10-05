美國默克藥廠（又稱默沙東）研發抗病毒新藥，不少人期盼新藥問世，能否不用再戴口罩、恢復過往的生活模式，對此，台大小兒感染科醫師李秉穎表示，事情沒那麼簡單，首先他認為這款新藥的作用應不會超過瑞德西韋，但優點是能口服很方便，不過，疫苗仍是避免病毒入侵身體最重要的方法，大家想脫口罩，恐怕只有2種狀況發生才有可能。

李秉穎昨在節目《年代向錢看》上表示，美國默克藥廠研發的新冠藥物，對降低重症與死亡的比例，其實有點類似靜脈注射的瑞德西韋，它並不是特別有效，作用可能差不多，或稍微差一點，雖然目前還沒有直接比較的數據，但它的效果應不會超過瑞德西韋。

李秉穎指出，這款新藥的優點是可以口服，比起須透過靜脈注射才能用的瑞德西韋方便很多，對於輕症患者來說，如果為了注射抗病毒藥物，每天都往返醫院注射抗病毒藥物其實很麻煩，若有口服藥，那就拿了待在家按時吃就好，有點類似克流感那樣。

李秉穎說，口服藥在治療上方便很多，而且供應量更大，因此目前全球研發抗病毒藥物的公司，其實都很關注默克新藥的效果。

李秉穎坦言，世界上的事情都很複雜，抗病毒的藥物治療像是亡羊補牢，因病毒已進入人體，再去消滅病毒，讓它不至於擴散太快，但藥物的效果有限，能降低住院率和死亡率，但卻無法百分之百避免死亡。就好像現有的抗流感藥物很多，口服的、靜脈注射的都有，但這些藥物都只能減輕傷亡，沒有辦法阻擋病毒進入身體裡面。

李秉穎指出，要避免病毒進入身體，最有效的方法還是「疫苗」，所以抗流感藥物發展這麼久，與流感疫苗之間算是相輔相成的效果，流感疫苗的功效比抗病毒藥物還要高一點，因此他預期抗新冠藥物也是一樣，將會與新冠疫苗相輔相成。

李秉穎也提到，至於口罩的部分，真的沒有那麼簡單，目前可以看到許多疫苗接種率達70％的國家，在取消口罩政策後，再度爆發很大的疫情，因此他認為口罩政策，恐不會因為疫苗大量使用或抗病毒藥物出現就直接放棄掉。

李秉穎表示，大家想要安心的脫口罩生活，可能只有在下列2種狀況可以考慮，首先是全世界的疫情趨緩，病毒不會隨便進入台灣；或是新冠病毒逐漸輕症化，當死亡率與住院率已經不像過去那樣高的時候，也許就可以放棄口罩政策。