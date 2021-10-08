陳時中回應國民黨立委何欣純，關於美國默沙東藥廠研發新冠肺炎口服藥物及清冠二號進度與狀況。（摘自國會頻道直播）

振興五倍券今天正式上路，綠委何欣純下午質詢時表示，行政院長蘇貞昌宣示明年4月30日前出生的新生兒都可領取，但實際4月中下旬出生的寶寶，因為父母要取名字坐月子再報戶口，不見得能領得到，蘇貞昌聞言後允諾，明年4月30日晚上11點59分59秒前出生證明的都可以，現在只要敢生都很感謝。

針對明年4月中下旬出生的新生兒可能不能領到五倍券，綠委何欣純日前建議開放讓新生兒父母提前領取，經濟部長王美花答應「會來想一想」，朝此方向規劃。

何欣純下午質詢時再度問及此事，王美花說，這部分會找戶政單位、健保署一起來討論怎麼做，朝4月30日能領到五倍券或相當五倍券的機制來規劃。何欣純接著反映，不過，當天生、當天領、也可能當天花不掉，因此政府要想清楚，五倍券對年輕家庭很重要。

蘇貞昌聞言後，當場允諾，只要有4月30日晚上11點59分59秒的出生證明，都可以領取五倍券，還笑談希望大家盡量生，現在如果要生的，都很感謝也很拜託，「壓線寶寶都算」。

另外，何欣純詢問，美國默沙東藥廠研發新冠肺炎口服藥物近日是否正在申請我們的緊急使用授權，陳時中說「是，現在有在議價中，這週就會簽約」。至於清冠二號，陳說，中醫所正積極在做清冠二號，但後續的時間比較難拿捏，原因是台灣目前沒有病人可以做試驗。