最近默沙東(MSD)藥廠研製治療新冠病毒口服新藥莫紐匹拉韋(Molnupiravir)引起廣泛的注意，由於藥效較預期中良好，已經申請緊急使用。由於此藥被認為可能終結疫情，甚至還造成疫苗藥廠股價下跌，這種對新藥過度樂觀可能是受媒體對藥物誇大報導的影響。事實上新冠病毒治療藥物與疫苗都是阻擋疫情的重要方法，使用的對象與作用完全不同，許多專家都強調，即便新藥效果良好，接種疫苗與非藥物介入防疫措施仍將持續相當長時間。

默沙東─美加地區稱為默克(Merck)─的新藥莫紐匹拉韋還在進行III期試驗，但先前分析774名臨床患者中期試驗數據時發現效果極佳，數據顯示新藥可將患者的住院或死亡風險降低了約50%，對Delta、Gamma以及Mu等不同變異株病毒的功效一致，因此暫停了III期臨床試驗招募，先行向美國FDA及全球範圍申請緊急使用，如果申請獲得批准，莫紐匹拉韋將成為首個新冠口服抗病毒藥物。

莫紐匹拉韋與其他的幾種正在臨床試驗中的藥物都無法替代接種疫苗的功用，因為疫苗是給健康的人做防護用，藥物則是給感染的病患做治療用，不能相互取代。（圖／Shutterstock)

默沙東的莫紐匹拉韋是RNA聚合酶抑制劑，與日本塩野義藥廠S-217622蛋白酶抑制劑不同，但都是在體內抑制冠狀病毒RNA的複製過程。它們都是在研究貓傳染性腹膜炎(FIP)時出現的藥物，FIP也是一種單鏈RNA的冠狀病毒，同大多數冠狀病毒治療藥一樣，不是蛋白酶抑制劑就是聚合酶抑制劑，莫紐匹拉韋屬於後者。先前傳出療效有爭議的瑞德西韋(Remdesivir)的母體核苷也是一種聚合酶抑制劑，核苷另一種衍生物利巴韋林(Ribavirin)也被用作廣譜抗病毒藥物。

新冠病毒口服新藥莫紐匹拉韋的化學結構。（圖／Merck)

莫紐匹拉韋也是類似核苷的聚合酶抑制劑，在2003年研發出來，最早是要用於對抗數種RNA病毒，包括SARS、C型肝炎病毒等。但是後來因為口服的吸收效果不佳，而且可能誘導突變，研發因而中斷。2013年重新研發時改進分子結構，口服吸收與安全性大增，這次才被用來測試對新冠病毒的療效。

一般情況下，這類型的廣譜抗病毒藥物效果不會服用後很快見效、病情明顯改善的藥物，但是莫紐匹拉韋在早期治療窗口抗病毒性很強，藥效反應快，因此愈早使用會趕在病毒大量複製前抑制它，效果就會愈好。對於抗病毒口服藥來說，莫紐匹拉韋降低死亡風險50%，在藥物來說已經算是效果很好，這也是它提前結束臨床試驗的原因。

默沙東的莫紐匹拉韋是RNA聚合酶抑制劑，與日本塩野義藥廠S-217622蛋白酶抑制劑不同，但都是在體內抑制冠狀病毒RNA的複製過程。（圖／Shutterstock)

莫紐匹拉韋目前要通過審核，最大的還是安全性問題，這是由於口服藥不像注射藥是在醫院使用，非重症或住院患者可能是在居家隔離中依處方自行服藥，如果有嚴重不良副作用會來不及送醫急救，因此安全性的要求會比針劑更高。目前它在中期數據的不良反應是35%，嚴重不良反應是1.3%，數據上尚稱理想。

默沙東莫紐匹拉韋與塩野義的S-217622還有幾個共同的問題，首先是價格太高，現在莫紐匹拉韋一個療程下來要700美元(約台幣2萬元)，很多發展中國家的人民會負擔不起，但是透過大量生產或是對發展中國家授權仿製，也有可能解決。

默沙東新藥莫紐匹拉韋還在進行III期試驗，但日前分析中期試驗數據時發現效果極佳，決定先停止III期臨床試驗後續招募志願者行動，先向美國FDA及全球範圍申請緊急使用。（圖／美聯社）

至於莫紐匹拉韋與其他的幾種正在臨床試驗中的藥物是否會改變疫苗在防疫上的作用？這是兩個完全平行的過程，疫苗是給健康的人做防護用，藥物則是給感染的病患做治療用，兩者不能相互取代。

最後是一般人最關心的，就是這類藥物是否能夠完全終結疫情，大部份專家們都認為這種可能性很小。因為新冠病毒的Delta等變異毒株傳染力很強，藥物可以縮短患者康復時間，但無法防止快速傳染，加上還有無症狀感染者，再好的藥物都只能治療感染者，而無法防範健康的民眾被感染，因此接種疫苗以及防疫措施包括口罩、隔離、病毒篩檢等，在很長一段間內都還是必要的。