今（5）日傳出一名孕婦要施打第二劑莫德納時，卻被預約的醫院告知，第二劑疫苗已被完成登錄，且是混打高端，令她心急地直奔疾管署尋求協助。對此，北市衛生局表示，該名孕婦打第一劑莫德納時，院方接種名冊上傳異常，目前已更正該筆錯誤登錄資料。

衛生局表示，查該孕婦9月6月於北巿某醫院接種第一劑莫德納疫苗，但院方接種名冊資料上傳異常，造成民眾疫苗接種紀錄錯誤，目前已更正該筆錯誤登錄資料，後續會請該醫療院所檢視新冠疫苗接種紀錄上傳作業，避免再發生類似事件。

同時衛生局也提醒，個人疫苗接種紀錄可使用健保快易通App查詢，若發現疫苗接種資料有錯誤記載，可向北市12區健康服務中心洽詢，留下相關資料，以便查明後進行修正。衛生局也補充說，該名孕婦今日已於聯合醫院和平院區，完成第二劑莫德納接種。

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