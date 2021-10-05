日前有名孕婦網友爆料，她預約10月初打第2劑莫德納，系統上卻記載已在9月底接種高端。台北市衛生局表示，民眾第一時間洽詢台北市立聯合醫院大安院外門診部，但門診部無權限更改原先國泰醫院的接種紀錄，但現已更正錯誤資料，孕婦5日已在聯醫和平院區完成接種。

有1名孕婦昨在批踢踢發文表示，她在9月6日接種第1劑莫德納、預約10月5日孕婦門診第2劑，卻接到醫院通知「已於9／30打了高端第2劑」，讓她傻眼不已。原PO表示，她9月6日打第1劑莫德納，「第2劑怎麼可能是混打的高端？誰敢混打孕婦？」

原PO還說，院方要她去查清楚，不然當天可能無法接種，她因此打給第1劑接種醫院協助更正錯誤，並試圖聯繫1922與疫苗專線但未果；後來要打第2劑的醫院建議去「大安健康中心」更正錯誤的系統，但對方櫃檯表示「沒有權限」，要她去北市府卻仍得不到答案。

衛生局稍早表示，民眾第一時間洽詢台北市立聯合醫院大安院外門診部，由於門診部屬醫療單位，確實無權限更改他院接種紀錄。這名孕婦9月6月在國泰醫院接種第一劑莫德納疫苗，但國泰醫院接種名冊資料上傳異常，造成民眾疫苗接種紀錄錯誤。

衛生局強調，已更正該筆錯誤登錄資料，並請醫院全面檢視COVID-19疫苗接種紀錄上傳作業，避免再發生類似情事。衛生局也說，這位孕婦今天已在和平院區完成第二劑莫德納疫苗接種。