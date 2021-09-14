26歲網紅黃琳擁有亮麗外型、火辣身材，因五官神似Angelababy有「台版Angelababy」之稱，而其實她在讀大學時就小有名氣，被封為「世新女神」，多次登上PTT表特版，最近到美國度假的她，日前穿著正面只有2條布的火辣上衣，讓粉絲看了全暴動。

黃琳近日在IG曬出一系列美照，只見她的上衣只有兩條布遮在胸前，背後看起來僅有幾條線支撐，而她一個側身入鏡的角度，胸形完全跑出見客，南半球的弧線相當吸睛，加上她穿著熱褲跪坐在車上，搭配咬手指的姿勢，更是格外撩人。

接著，黃琳再加碼曬出正面照，胸前只有兩條布果然包不住她傲人上圍，東西半球全被看光，超兇曲線加上甜美笑容，直接電暈大批男粉，紛紛暴動留言「我戀愛了」、「太辣了」、「很行」、「這件太危險了 這樣一堆搭訕」、「合理嗎」。

黃琳近期到夏威夷度假，不時會PO清涼養眼照送福利，之前還穿著深V開到逼近肚臍的低胸上衣去高空跳傘，並不忘用各種俯視、仰視等角度拍下認證照，使得W型雙峰弧線一覽無遺，半球幾乎快掉出，邪惡視角辣爆，而第一次嘗試高空跳傘，她也興奮喊是最棒的體驗「人生成就解鎖」。