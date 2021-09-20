37歲台劇女神白家綺和小5歲老公吳東諺在今年3月生下第四胎女兒「小朵拉」，晉升當四寶媽的白家綺，產後火速瘦回前凸後翹的S曲線，好身材相當不科學，而近期忙宣傳驚悚片《影子背後》的白家綺，則在日前現身電影院，她辣穿中空裝解放腹肌，纖瘦身材完全看不出是剛生完寶寶的產婦。

白家綺跨足大銀幕，擔任懸疑驚悚電影《影子背後》女主角，老公吳東諺在片中也有演出，夫妻倆隔5年再合作，沒有太多對手戲，白家綺只透露是「耐人尋味的關係」，她反而是和飾演檢察官的謝承均對戲多，而片中演員近期則忙著宣傳電影，白家綺近日就現身電影院，她辣穿白色短版上衣搭配魚尾長裙，大方秀緊實身材，川字腹肌相當吸睛。

白家綺好身材相當不科學。（圖／取材自白家綺臉書）

白家綺中空裝解放腹肌，絕佳狀態看不出她在半年前才剛生完寶寶，白家綺就連坐著為海報簽名，都沒有跑出小腹，讓女星璟宣直呼：「這身材是四個孩子的媽？？」網友也紛紛讚：「真的看不出來生過四個小孩的媽」、「身材真好，羨慕的肚子」、「四個孩子的媽，身材還那麼辣，怎麼保養的」、「身材太好了」。

其實白家綺在今年3月生下第四胎後，她產後一度因雙下巴見客，引發外界討論，不過白家綺坐完月子後，就火速瘦回少女身材，白家綺事後也坦言，她懷第4胎共胖了15公斤，不過她5月產後復出時，就豪鏟13公斤，白家綺瘦出瓜子臉、纖細小蠻腰，不科學狀態更是讓外界全看傻眼。