現年60歲的廖家和在89年曾獲救國團青年獎章，這張證書對他意義重大，鼓勵著他用水電工的專業貢獻社會。（周麗蘭翻攝）

西螺鎮義消廖家和2年來募集213盞爆閃燈安裝在急轉彎處、路幅縮小處，提醒用路人晚上減速，挽救不少傷亡事件；此外，他每月固定2天開著自用車宣傳捐血消息。他說，做這些都是拋磚引玉，希望更多人一起幫助社會。

廖家和原名廖大德，是專業水電技工，30多年前他發現西螺鎮與二崙鄉交界一處90度大轉彎，夜間看起來像寬敞的直行馬路，重大車禍頻傳，便開始找志同道合的人集資在急轉彎、大轉彎、路面突然縮減處裝設反光片、警示燈。

這2年來警示效果更佳的爆閃燈問世，他改募集爆閃燈，迄今在西螺、二崙一帶已裝213盞，每一盞都有捐贈者名字，西螺分局提供感謝狀，第一盞裝在西螺鎮清潔隊旁的濁水溪防汛道路。

廖家和目前是西螺守望相助隊員、消防局西螺中隊義消，經常可見他指揮交通的身影，鎮上大街小巷他都熟，看到哪裡需要爆閃燈就記錄起來。

二崙鄉有個鄰近156縣道轉彎處的村落，自從廖家和募集裝設了爆閃燈，夜晚遠遠就看得到轉彎點，村民說「刺耳的剎車聲很少聽到了」。

20年前廖家和曾受救國團青年獎章表揚，泛黃的證書迄今鼓勵著他用一己之力貢獻社會，雖然有次在火警現場指揮交通被酒駕者衝撞，人噴飛1層樓高，產生頸椎神經壓迫後遺症，他仍不改其志，甚至他說沒有因此喪命、骨折，「人生大事化小就值得慶賀」。

廖家和在一次捐血過程中得知存量不足，從此每月7日在斗南鎮、15日在西螺鎮，他就把自用車當成戰車，車頂放置擴聲器，當起宣傳車司機，鼓吹捐血時刻又到了！

雖只是市井小民，廖家和付出的熱情不減，他的願望是用路人平安回家，更多人幫助社會，保持著感恩之心，社會更祥和。

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