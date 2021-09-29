近期有民調顯示，20歲至34歲年輕族群中，台灣民眾黨的支持度超車國民黨，外界好奇民眾黨是否有信心力壓藍營，成為「最大在野黨」。台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲對此發下豪語，強調「民眾黨有信心要成為執政黨。」

北市府下午舉行防疫記者會，媒體詢問台灣民眾黨在青年民調上超越國民黨，在台南、高雄及大學以上教育程度的民調裡，民眾黨也領先國民黨許多。柯聽完後停頓一秒，接著向外界宣示民眾黨有信心成為執政黨。

此外，國民黨立委蔣萬安日前表示，希望甫當選黨主席的朱立倫，能帶領國民黨打贏勝仗，讓藍營贏回台北市，這讓外界替柯文哲捏把冷汗，畢竟柯有意推派北市副市長黃珊珊出戰北市百里侯，媒體也詢問柯對自家人選是否有信心，未來是否會轉為和國民黨合作。

柯文哲，打選戰是一回事，但要做好市長必須做好各種準備，包括熟悉市政和增加知識，坦白講，選舉是一回事，做市長是另外一回事，該準備的還是要準備。至於是否會和藍營合作，他僅說，「我們跟所有人都可以合作。」