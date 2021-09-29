桃園市龍潭警分局聖亭派出所巡佐劉重言及警員王政桀，28日傍晚執行巡邏勤務，接獲民眾報案一名男童疑似走失，警方到場因男童無法明確表達，並在報案人陪同下先行安撫情緒，並在現場等候有無家屬會前來尋找。

王政桀以手機幫幼童拍照後，拿著相片以步行方式在附近展開尋親，沿路遇見的各店家或民眾均說不認識，最後經過1小時，終於在距離2公里外巷弄找到幼童家屬。

經過了解，該名4歲陳姓男童因為父母離異，父親皆在外地工作，平時皆由祖母及姑姑扶養照料，男童趁家人煮飯時跑出家門，途中看見路人帶著小孩欲前往公園散步，就這樣跟著走因而迷了路。

幼童祖母向警方表示，因小孩走失一直很擔心他，在不知所措的情形下，只能緊張的騎著機車在附近巷弄及公園找尋，但是遲遲都找不到，正準備回家要拿證件去派出所報案時，就看見警方將幼童平安的帶返家，非常感謝警方協助讓孫子平安回家。