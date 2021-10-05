「真的有詐！」高市1名陳姓貴婦在家中上網時，看中一款心儀許久的精品包，雖要價29萬，但陳婦認為和市場行情價所差無幾，是正品無誤，和賣家聯絡後，4日上午前往銀行匯款，行員直覺有異報警，警方趕抵苦勸，陳婦原本不為所動，警方查賣家帳戶，結果發現已被列為詐騙警示帳戶，陳婦才打消匯款念頭。

新興分局前金分駐所4日10時50分許接獲轄區中正四路1間銀行報案，行員指稱現場一名婦人因網路購物要匯款，但欲匯入的帳戶有異狀，疑似遇到詐騙；警方趕抵現場，詢問44歲的陳姓婦人匯款原因。

陳婦老神在在向警方表示，自己沒被騙，是在家中上網時，相中一款早就想買的精品包，賣家標價29萬元，心想和市價差沒多少，應是正品無誤，於是和賣家聯繫，才主動匯款買包。警方勸陳婦網路購物宜謹慎，並非任何網站均可信，且29萬並非小數目，應多方查證，但陳婦仍不以為意。

警方後來查詢賣家所提供的帳戶，發現已被列為詐欺警示帳戶，陳女得知結果嚇了一跳，才打消匯款念頭，並感謝警方及時相助。